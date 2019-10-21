أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، أن قيمة الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتبلغ 6.37 تريليون ين (58.7 مليار دولار) خلال سبتمبر، للشهر العاشر على التوالي.

وقالت وزارة المالية، في تقرير أولي، إن واردات اليابان انخفضت بنسبة 1.5% شهريا لتبلغ 6.49 تريليون ين، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 123 مليار ين (1.13 مليار دولار) الشهر الماضي. وكان المحللون توقعوا تحقيق فائض قدره 54 مليار ين في أعقاب عجز بقيمة 143.5 مليار ين في أغسطس الماضي.

وتراجعت الصادرات بنسبة 5.2% سنويا، في حين توقع المحللون تراجعا بنسبة 3.6% فقط خلال الشهر الماضي، بعد تراجع سنوي بلغ 8.2% في أغسطس الماضي.

وتراجعت الواردات الشهر الماضي بنسبة 1.5% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 2.8% سنويا بعد تراجع سنوي بمعدل 11.9% خلال أغسطس الماضي

وذكرت وزارة المالية أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 6.7% عن العام السابق لتبلغ 1.18 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.5% لتبلغ 1.4 تريليون ين.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9% لتبلغ 1.19 تريليون ين، وتراجعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ 623.3 مليار ين.

ووقعت الولايات المتحدة واليابان في وقت سابق الشهر الجاري رسميًا اتفاقية تجارية ثنائية بعد أن اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا من الفائض التجاري المزمن لصالح اليابان مع بلاده.

وتوصلت واشنطن إلى الاتفاق مع طوكيو وسط حربها التجارية المستمرة منذ عام مع بكين. وتضمنت الاتفاقية زيادة فرص وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الأسواق اليابانية.