أوروبا تواصل ممارسة الضغط على البرلمان البريطاني بشأن بريكست

أكد قادة الاتحاد الأوروبي أنهم سيحتاجون إلى بعض الوقت من أجل دراسة طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتعلق بتأجيل انسحاب بلاده من الاتحاد (بريكست).

وذكرت مصادر أوروبية أن المشاورات بين رئيس الاتحاد دونالد توسك وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل وستستمر عدة أيام لبحث كيفية التعامل مع التصرف البريطاني الذي وصفته بأنه "غير لائق" من الناحية السياسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وقد أثار قيام جونسون بإرسال ثلاث رسائل متناقضة إلى بروكسل يوم أمس الأحد - حول رغبة البرلمان البريطاني وعدم رغبته شخصياً بتأجيل بريكست وانصياعه لقوانين بلاده - حالة من الارتباك في الأروقة الأوروبية.

وتعتبر المصادر أن المشاورات الأوروبية ستكون بمثابة ضغط إضافي على البرلمان البريطاني ليعمد إلى تمرير الاتفاق بدون إبطاء، وقالت "من جهتنا أطلقنا إجراءات تمرير الاتفاق كما هو مقرر سابقا على مستوى الدول والبرلمان الأوروبي معا".

ولم تؤكد المصادر أو تنف إمكانية عقد قمة استثنائية ثانية نهاية الشهر الجاري لبحث إمكانية منح لندن تأجيل إضافي، مستدركة "لن تتحمل أوروبا بأي حال من الأحوال مسؤولية نتائج بريكست بدون اتفاق".

وكان البرلمان البريطاني قد قرر في جلسة استثنائية يوم السبت الماضي تأجيل البت في اتفاق بريكست الذي توصل إليه جونسون في بروكسل خلال قمة الأسبوع الماضي للانتهاء من معاينة التشريعات التنفيذية الخاصة به، ما ألزم جونسون على الانصياع وطلب التأجيل رغم رفضه للأمر.