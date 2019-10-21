رئيس الصين يدعو دول آسيا والمحيط الهادئ إلى الاتحاد لمواجهة التهديدات الأمنية المعقدة

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الاثنين، الدول في منطقة آسيا والمحيط الهاديء إلى الاتحاد ودعم النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية المعقدة.

جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني تم عرضها في مراسم افتتاح منتدى "بكين شيانغشان" التاسع الذي افتتح، اليوم الاثنين، في العاصمة (بكين).

وقال بينج إن الصين ملتزمة بتعزيز التعاون من خلال الحوار، ودفع السلام من خلال التعاون، وحماية التنمية من خلال السلام.

وحث الدول في منطقة آسيا والمحيط الهاديء على تعزيز الشراكة الأمنية، وبناء هيكل أمني يناسب الواقع الإقليمي، وتعزيز السلام الدائم والأمن المشترك بشكل أكثر فعالية في منطقة آسيا والمحيط الهاديء.

من جانبه، انتقد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني "ويي فنغ خه" - في كلمة أمام المنتدى - الهيمنة وسياسة القوة، قائلا: إنه يجب القيام بالخيارات الصائبة بين السلام والحرب، والتعاون والمواجهة، والتواصل والعزلة، والفوز المشترك ولعبة المحصلة الصفرية.

وأضاف أن نظام الأمن الدولي يواجه تحديات خطيرة، وأن الإرادة المشتركة للدول من جميع أنحاء العالم ينبغي أن تركز على تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق المنفعة المتبادلة.

وتابع: أن الصين تصون بحزم سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية، مؤكدا أن إعادة توحيد الصين هو الطريق الصحيح، وأن محاولات الانفصال مصيرها الفشل، كما أوضح أن الصين هي البلد الكبير الوحيد في العالم الذي لم يحقق بعد إعادة التوحيد الكامل، وأن حل مسألة تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم هو الاتجاه الذي يتوافق مع الصالح العام ويحقق تطلعات الشعب، مشددا على أنه لا أحد أو قوة يمكن أن تقف أمام هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الصين تلتزم بتعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق (تايوان) وعملية إعادة التوحيد السلمي للصين، ولكنها لن تسمح أبدا لدعاة الانفصال في تايوان باتخاذ خطوات متهورة، كما لن تسمح لأي قوى خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال وزير الدفاع الصيني إن "جزر بحر الصين الجنوبي وجزر دياويو والجزر التابعة لها هي أراض صينية، ولا يمكن التفريط في أي جزء من الأرض التي تركها أسلافنا"، معربا عن ثقة بلاده التامة في قدرتها على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالحها التنموية.

واعتبر أن التدخل في الشؤون الإقليمية والشؤون الداخلية للدول الأخرى والتحريض على ما يسمى بـ "ثورة ألوان" أو محاولة الإضرار بالسلطة السياسية الشرعية للدول الأخرى هو المصدر الحقيقي للفوضى والحروب الإقليمية، وأن هذا التدخل لا يحظى بشعبية وتأييد، وأن الاحترام المتبادل هو الذي سيقود العالم إلى العيش في وئام.

ولفت إلى أن جميع الدول الكبيرة أو الصغيرة، القوية أو الضعيفة، الغنية أو الفقيرة هي أعضاء متساوون في المجتمع الدولي ولها الحق في اختيار مسار تنميتها الخاص بها، وأن الصين تدعو جميع دول العالم إلى احترام بعضها البعض ومعاملة بعضها البعض على قدم المساواة، وعدم التنمر على الدول الصغيرة أو اضطهاد الضعفاء.

ونوه بأن الصين لا تضع أي شروط سياسية لتبادلاتها مع الدول الأخرى أو تطالب الدول الأخرى باختيار أحد جانبين، كما أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو تفرض إرادتها على الآخرين.