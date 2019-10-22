رئيس الوزراء الكويتي يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية إلى مصر



عاد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت ، مساء اليوم الإثنين ، بعد زيارة رسمية إلى مصر استغرقت يومين.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء الكويتي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي عيسى أحمد الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد وصل ، أمس الأحد ، والوفد المرافق له ، في زيارة رسمية إلى مصر، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.



