قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البحث العلمى فى مصر بخير، وحقق طفرة خلال السنوات الخمس الأخيرة فى ضوء الامكانيات المتاحة، حيث ورد ذلك خلال مناقشة المجلس خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتابع عبد العال، أن هناك عمليات جراحية عالمية أجريت فى مصر وتمت بأيادى مصريين، لافتا إلى أن السنوات الــ5 سنوات الأخيرة شهدت طفرة سواء فى تصميم الجامعات أو الأوراق البحثية التى تنشر فى المجلات البحثية العالمية، متابعا: "نطمح للمزيد لكن نحن لسنا خارج المنظومة بل نحن موجود ولنا تاريخ".

أكد رئيس مجلس النواب، أن جامعة زويل كانت ستموت بموت العالم المصرى الدكتور أحمد زويل لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطائها دفعة قوية.

وقال عبد العال: "الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتما بالبحث العلمى، وأراد منح جامعة زويل البحثية دفعة قوية لأنها لو تركت لتموت بعد وفاة العالم أحمد زويل لتوقف الامدادات المالية لها".

وأضاف رئيس البرلمان، أن الدولة تعمل على إحياء الجامعة مرة أخرى من خلال تعديل مشروع القانون الذى يمنحها الإشراف على الجامعة وما يأتيها من أموال سواء عامة أو تبرعات، متابعًا: "عايزكم تفرقوا بين الإشراف وحرية البحث العلم".

فيما أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، أن هناك استراتيجية متكاملة للبحث العلمى مُقدمة من الحكومة للبرلمان، وتم إعدادها بعد مناقشة الوزارات المعنية وتحديد أولوية كل قطاع فى البحث العلمى لتطبيقه فى المراكز الخاصة به.

وتابع: "انتهينا إلى مسودة واضحة، والآن نحن فى مرحلة تطبيق الاستراتيجية على الأرض، والخطة تتناول المشكلات المطروحة وتسعى لمساعدة الدولة على حلها، والخطط البحثية متحركة لأن أولويات الدولة تتغير، وهناك خطة واستراتيجية واضحة".

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البحث العلمى يجب أن يكوان طليقا، لافتا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعى للبحث العلمى، قائلا: "هناك وزارات معينة تدخل فى تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل وليس لها علاقة بالبحث العلمى".

وكان النائب جلال عوارة قد تساءل عن وجود خطة متكاملة ورؤية واضحة للبحث العلمى، قائلا: "لسنا فى حاجة للتعريف بأهمية البحث العلمى".



