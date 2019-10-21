اليابان في حالة تأهب قصوى لاستقبال كبار الشخصيات لحضور حفل تنصيب الإمبراطور

قامت السلطات اليابانية برفع حالة التأهب في العاصمة طوكيو إلى أعلى مستوياتها حيث بدأ كبار الشخصيات في التوافد إلى العاصمة، لحضور حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو المقرر غدا الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.

وذكرت صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن إدارة شرطة العاصمة طوكيو ستنشئ واحدا من أكثر مقراتهت أمنا، برئاسة كبير مفوضي الشرطة، لضمان السلامة في يوم الاحتفال الذي يعلن عن تنصيب ناروهيتو.

وأضافت أن آخر مرة أنشأت فيها إدارة شرطة العاصمة مثل هذا المقر كان في يوليو 1999، عندما طعن مختطف قائد طائرة نفاثة حتى الموت على متن طائرة تابعة لشركة خطوط أول نيبون الجوية من طوكيو إلى هوكايدو.

وأفادت بأنه تم دعوة كبار الشخصيات من أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية لحضور الحفل، ومن المقرر أن تتلقى شرطة طوكيو للمرة الأولى الدعم من فرق الحرس الشخصي الذي يرافق الشخصيات الزائرة.

وتبدو الترتيبات الأمنية المشددة واضحة بالفعل وسط طوكيو منذ أوائل أكتوبر الجاري، حيث تم إنشاء نقاط تفتيش للمركبات ويقوم رجال الشرطة بالزي الرسمي بدوريات أمنية في الشوارع.

وأضافت الصحيفة اليابانية أن الشرطة سوف تنشر فريق الاستجابة لحالات الطوارئ يوم الاحتفال على طول الطريق الذي يربط القصر الإمبراطوري وقصر أكاساكا، حيث يعيش ناروهيتو والإمبراطور