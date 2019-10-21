ميدو: صلاح «الأفضل» في تاريخ مصر

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية ويجب الوقوق خلفه ودعمه بسبب كونه فخر لمصر كلها.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: " تجربة صلاح الاحترافية هي الأكمل والأفضل، فقد استطاع في مواقف عديدة ان يسيطر على هدوئه وفي الغالبية كانت قراراته صحيحة".

وأضاف: "اتخذت بعض القرارات الخاطئة خلال مسيرتي الاحترافية على عكس صلاح الذي كان دائما ما يستخدم عقله في اتخاذ القرارات".

وأوضح: "كان يعيبني العاطفة الزائدة والاندفاع والعصبية بطبيعة شخصيتي، لكن صلاح استطاع عمل التوازن وهذا ما ساعده في الاستمرار لأكثر من موسم في الدوري الإنجليزي".

وأشار إلى أن تواجده لمدة طويلة في مكان واحد يساعدك أكثر على النجاح واثبات نفسك، مؤكدًا أن ما حققه صلاح هو انجاز رائع حاول هو وغيره الوصول له رغم النجاحات التي وصلوا لها.

واختتم: " بعيدا عن الأمور الفنية التي تعد وجهات نظر فصلاح هو الأفضل في تاريخ مصر واستطاع تطوير أدائه مع الفريق ليصبح ضمن الأفضل في العالم".