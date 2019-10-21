الحريري: التظاهرات تأتي نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن التظاهرات في لبنان تأتي نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس.

وأضاف «الحريري»، في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، أن الإصلاحات التي ستنفذها الحكومة، خلال الفترة المقبلة، تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، موضحًا أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة للدولة.

وذكر أنه سيتم إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم إقرار مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة.

وقال إنه سيتم إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية، وعدد من المؤسسات الأخرى غير الضرورية؛ توفيرًا للأموال، مضيفًا أن هذه القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية.