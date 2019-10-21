معرض فرانكفورت للكتاب يشهد زيادة في الزوار مع اقتراب اختتامه

أعلن أكبر معرض تجاري في العالم للكتب، معرض فرانكفورت للكتاب، عن زيادة في أعداد الزوار سواء من الجمهور أو دور النشر والتوزيع مع اقتراب اختتامه الأحد.

وقال المنظمون قبل إغلاق بوابات المعرض إنهم يأملون في الوصول إلى 300 ألف زائر في دورة العام الجاري.

ووفقا لآخر التوقعات، ارتفع عدد الزوار من دور النشر بنسبة 8ر1 %، وفي العطلة الأسبوعية يوم الأحد كانت هناك زيادة بنسبة 8 % في أعداد الزوار.

وزار المعرض العام الماضي على مدار خمسة أيام أكثر من 285 ألف شخص.

وتوافد العديد من محبي الكتب على المعرض يومي السبت والأحد، مما أدى إلى امتلاء القاعات وتكدس الحشود أمام منصات عرض الكتب ووقوف صفوف طويلة في جلسات التوقيع.

ويشارك في أكبر معرض دولي للكتاب في نسخته الحادية والسبعين نحو 7450 دار عرض من 104 دول.

تجدر الإشارة إلى أن النرويج هي ضيف شرف المعرض هذا العام.