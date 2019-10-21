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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستضرب إيران إذا اضطررت إلى ذلك،، معقبًا: "ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة"، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.