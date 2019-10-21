 ترامب: سنضرب إيران إذا اضطررنا.. ومستعدون للحرب عند الضرورة - بوابة الشروق
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ترامب: سنضرب إيران إذا اضطررنا.. ومستعدون للحرب عند الضرورة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 6:57 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 6:57 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستضرب إيران إذا اضطررت إلى ذلك،، معقبًا: "ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة"، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

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