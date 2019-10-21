آبي يعقد محادثات مع زعماء عالميين على هامش حفل تنصيب إمبراطور اليابان

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بدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الزعماء العالميين المدعوين لحضور حفل نصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو المقرر غدا الثلاثاء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن آبي عقد محادثات منفصلة مع زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي ورئيسة نيبال بيديا ديفي بنداري ورئيس المالديف إبراهيم محمد صليح وغيرهم.

وناقش آبي وسو تشي طرق دعم عودة لاجئي الروهينجا الذين فروا جراء تصاعد أعمال العنف ضدهم نحو بنجلاديش المجاورة.

ومن المقرر أن يلتقي آبي مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون يوم الخميس إلى جانب عدد من الزعماء يوم الجمعه، ومن المقرر أن يحضر ممثلو أكثر من 170 دولة ومنطقة ومؤسسة دولية حفل التنصيب.