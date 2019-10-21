عبد العال يحيل مجموعة من القوانين الهامة إلى اللجان خلال بدء الجلسة العامة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عددا من مشاريع القوانين المقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن عبد العال - في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين - إحالة مشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.