الحكومة اللبنانية تعقد جلسة صباح اليوم لبحث المقترحات الاقتصادية المقدمة من الحريري

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تعقد الحكومة اللبنانية جلسة صباح اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري في بعبدا؛ لبحث المقترحات الاقتصادية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري؛ بهدف تهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن قوى الأمن أغلقت مداخل القصر الجمهوري والطرقات المؤدية له من المناطق المجاورة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما حضرت فرق الدفاع المدني تحسبا لأي طارئ.

يأتي ذلك مع انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي أعلن عنها الحريري لتجاوز الأزمة غير المسبوقة.

وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية إغلاق أبوابها اليوم، كما أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان تمديد الإضراب العام في كافة الإدارات والمؤسسات حتى مساء اليوم.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد أوضاعا اقتصادية صعبة، في ظل دين محلي يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ذلك، يتعرض لبنان لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير تقشفية لتقديم مساعدات مالية لها.