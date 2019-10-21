مسئول روسي: اتفاقية للتسويات التجارية خلال المنتدى الروسي-الإفريقي بـ5 مليارات دولار

قال المدير العام لمركز التصدير الروسي أندريه سليبنيف، إن المركز سوف يتعاون مع المصارف الروسية وشركاء من دول أخرى خلال منتدى روسيا - إفريقيا، من خلال التوقيع على اتفاقية حول تشكيل منصة للتسويات التجارية بين روسيا وإفريقيا بحوالي 5 مليارات دولار.

وأضاف سليبنيف، في تصريح لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون مع الدول الإفريقية وتوفير التمويل لتوريد البضائع الروسية إلى القارة الإفريقية.

وأكد المسئول الروسي، أن هذه المنصة ستمكن روسيا من تجنب المخاطر عند مزاولة التجارة مع القارة الإفريقية، موضحا أن بلاده ستعمل على إشراك ما لا يقل عن 10 دول من إفريقيا، لخلق ممر تجاري ليستفيد منه الاقتصاد الروسي.

يذكر أن القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي سيعقد في سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.