انتقادات لقرار محكمة فلسطينية في رام الله بحظر مواقع إلكترونية

أثار قرار أصدرته محكمة فلسطينية في رام الله في الضفة الغربية اليوم الاثنين، بحظر 59 موقعًا إلكترونيًا، انتقادات واسعة.

وأصدرت محكمة صلح رام الله قرارا بحجب العدد المذكور من المواقع الإلكترونية بناء على طلب من النائب العام في السلطة الفلسطينية، بحسب مواقع إلكترونية محلية.

وجاء في نص قرار المحكمة أنها استندت إلى قانون الجرائم الإلكترونية بسبب نشر ووضع تلك المواقع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية "من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينية بالقرار واعتبرته "بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية"، ورأت أن "هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

وقال بيان صادر عن النقابة إن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض القرار المتخذ وإعدام آثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

ونددت كتل صحفية وإعلامية في بيانات منفصلة بقرار المحكمة بشأن حجب المواقع الإلكترونية، وطالبت بالتراجع الفوري عنه.

وفي السياق ذاته، انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران القرار، معتبرًا أن "السلطة الفلسطينية تقوم بدفن رأسها في الرمال، بمحاولاتها منع حرية التعبير والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام".

وقال بدران في بيان "إن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم".

وأضاف بدران: "ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال (..) وباحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه".