تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن تقييمه لتجربته مع الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن، مؤكدًا أن الفريق يبلي بلاءً حسنًا.

وأضاف ميدو، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أنه خاض مباريات قوية منذ بداية الموسم، ونجح في تقديم مباراة كبيرة أمام المصري وحصد نقاط المباراة، مشيرًا إلى أن التعثر الوحيد كان في مواجهة الجونة.

وتطرق ميدو لحديثه عن مواجهة الزمالك: "الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك من ناحية النتيجة، لكننا خسرنا بسبب عدم احتساب الحكم لضربتين جزاء لصالحنا".

وعن منافسات الدوري المصري، أوضح: "الأهلي والزمالك وبيراميدز هم أقوى 3 فرق في البطولة بدون منافسة، عندهم سكواد قوي جدًا وقادرين على حجز أول 3 مقاعد في جدول الترتيب".

واستكمل: "في أكتر من فريق آخر هيتنافسوا على المركز الرابع منهم مصر للمقاصة، وأتمنى إننا ننجح في تحقيق دة ونوصل للكونفيدرالية".

واختتم حديثه: "جائز إنه يحصل مفاجأة ولكن دة بنسبة لا تتخطي الـ25%، وكان هيحصل دة الموسم الماضي، لما المقاولون العرب كانت هتخطف المركز الثالث من بيراميدز".