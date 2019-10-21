محافظ أسيوط: تكثيف الجهود للقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تكثيف الجهود للقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز، وتوزيع 21 مفرمة للمخلفات الزراعية لتشغيلها بالمراكز والأحياء لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وشدد المحافظ على تخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بكل قرية، على أن تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية ويتم إخطار الحماية المدنية بتلك الأماكن تحسبًا لحدوث أي حرائق محتملة؛ تمهيدًا لنقلها لأماكن المفارم، فضلا عن تحرير 175 محضرا وغرامة فورية للمخالفين حتى الآن.

وأكد محافظ أسيوط -في تصريحات له اليوم- أنه تم التنبيه على كل رؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وضرورة استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية، فضلا عن تحرير المحاضر والغرامات الفورية للمخالفين.

وأشار إلى تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة والقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات من خلال تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى سماد عضوي وعلف للحيوانات وإتاحة الفرصة أمام الشباب لعمل مشروعات صغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومنتناهية الصغر والحصول على القروض المناسبة لصناعة الأخشاب من المخلفات.

وأضافت هالة فرغلي مدير إدارة البيئة بالمحافظة، أن حملات الإدارة المكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء تمكنت من تحرير ما يقرب من 175 محضر حرق مخلفات زراعية بمختلف القرى والنجوع حتى الآن، وفرض غرامات على المخالفين تبدأ من 1000 جنيه وتجاوزت 10 آلاف جنيه على حسب مساحة الأرض.