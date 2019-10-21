عضو اللجنة العلمية لمفاوضات سد النهضة: إثيوبيا لم تراع الاحتياجات المائية المصرية



قال أستاذ مصادر المياه بجامعة القاهرة هشام بخيت، إن إثيوبيا لم تراع الاحتياجات المائية المصرية عند بناء سد النهضة بهذا الحجم، مشيرا إلى أنه كان بإمكانها بناء سد أصغر حجما بنفس القدرات الكهربائية دون التأثير على تدفقات المياه.

وأكد بخيت، وهو أيضا عضو اللجنة العلمية لمفاوضات سد النهضة، أن مصر أكثر بلاد العالم جفافا وتعتمد على مياه النيل بنسبة 97% وتواجه عجزا شديدا، ولذا تلجأ إلى إعادة استخدام المياه 3 أو 4 مرات، فضلا عما تعانيه من فجوة غذائية كبيرة.

وأشار إلى أن مصر اقترحت تخزين السد على مراحل والتعاون خلال تلك الفترة، بما يتناسب مع طبيعة فيضان نهر النيل في أوقات الجفاف أو الوفرة، على أن تضمن إثيوبيا حدا أدنى من التدفق 31 مليار متر مكعب سنويا في فترة الجفاف و40 مليار متر وقت الفيضان المتوسط.

وشمل الاقتراح المستوى الحرج وهو 165 مترا في بحيرة ناصر، وكشف عن أنه رغم صعوبة الوضع رفضت أديس أبابا الاقتراح، وطالبت أن يكون التعاون فقط في حالة استمرار الجفاف لـ4 أعوام متتالية، موضحا أن الجانب الإثيوبي رفض التعاون، وتم اقتراح اجتماع البلدان الثلاثة سنويا بنهاية موسم الأمطار، وهو أمر لم يحدث في أي دولة في العالم.



