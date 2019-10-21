طائرة عسكرية ألمانية تتخلص من 3600 كيلوجرام من الكيروسين لهبوط اضطراري

اضطرت طائرة عسكرية ألمانية كانت تحلق فوق منطقة (آيفل) الجبلية غرب البلاد، إلى التخلص من بضعة أطنان من الكيروسين لتتمكن من الهبوط بشكل عارض.

وقالت متحدثة باسم الهيئة الألمانية لسلامة الطيران في ولاية هيسن، إن الطائرة تخلصت من نحو 3600 كيلوجرام من الكيروسين يوم الجمعة الماضي على مسافة نحو 28 كيلومترا من بلدة بوشل.

وحسب المتحدثة، فإن الطائرة وهي من طراز إف-15 كانت أقلعت من القاعدة الجوية في بوشل ثم عادت إليها مرة أخرى بعد حدوث خلل لم يتم تحديده بعد.

يذكر أن قائدي الطائرات يلجأون إلى سكب الكيروسين في مثل هذه الحالات، لتخفيف وزن الطائرة ولتتمكن من الهبوط بعد تقليل المادة القابلة للاشتعال.

وتحدد هيئة السلامة الجوية لقائد الطائرة الارتفاع والمكان الذي يمكن أن يتخلص فيه من الكيروسين.