مباحثات إيرانية روسية حول تطورات الوضع في سورية

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التقى مساعد الخارجية الروسية والممثل الخاص للرئيس بوتين في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بو جدانوف السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي لبحث التطورات في منطقتي الخليج الشرق الاوسط.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية "ناقش الجانبان احدث تطورات المنطقة خاصة المبادرة التي تقدمت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوفير الامن في المنطقة باسم "مشروع هرمز للسلام" ومشروع روسيا للامن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي".

كما تباحث الجانبان حول مختلف ابعاد التطورات السورية على أعتاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد إطلاق الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري عملية نبع السلام، في شمال شرقي سورية مبررا ذلك بالتصدي ل"الإرهابيين" وإقامة منطقة أمنة لايواء اللاجئين السوريين.

كانت ايران قد عارضت عملية نبع السلام التي اطلقها الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري في شمال شرقي سورية مبررا ذلك بالتصدي ل"الإرهابيين" وإقامة منطقة أمنة لايواء اللاجئين السوريين.

من جانبها ،عطلت روسيا في الحادي عشر من الشهر الجاري ، صدور بيان مشترك عن مجلس الأمن الدولي يتضمن مطالبة بإيقاف عملية "نبع السلام" التي تنفذها تركيا شمالي سورية.



