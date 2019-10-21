وزير الأوقاف: الحرب الفكرية والنفسية هى طريق الدول لهزيمة أعدائها

جمعة: حروب الجيل الرابع والخامس تعد حالة خاصة صنعت لإنهاك منطقتنا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هذا العصر برزت فيه حرب جديدة، وتدعى "حرب الغزو عن بعد"، حيث لم يعد تشكل الجيوش في الحاضر كتشكيلها في الماضي، وصارت الحرب الفكرية والنفسية والمعلوماتية هي المقدمة الحقيقية التي تعمل بها الدول على هزيمة أعدائها نفسيًا، لتصبح فريسة سانحة وصيدًا سهلا عند دوران عجلة الحرب العسكرية إن اضطرت إليها.

وأضاف جمعة في بيان له أمس الاثنين، أن أكثر الدول ترى أن إسقاط الدول من داخلها دون تدخل عسكري أقل كلفة بكثير من الحروب التقليدية، لافتا إلى أن حروب الجيل الرابع الممثلة في حيل الأعداء لإسقاط منطقتنا وإفشال دولها، وكذلك حروب الجيل الخامس، وهو ما يمكن أن نعتبره حالة خاصة صنعت لإنهاك منطقتنا.

وأشار إلى أن هذه الحروب تعد الأكثر سوءا في تاريخ الإنسانية، لاستخدامها كل الوسائل غير المشروعة من توظيف الإرهاب وتبني الإرهابيين ودعمهم تحت مسمى حربهم، وتعظيم أمر الخيانات، وشراء الولاءات، ومنهجة استخدام سلاح الشائعات، كما تُوظف له الكتائب الإلكترونية.

وأوضح أن هذه الحروب تعمل أيضا على استخدام أقصى وسائل الحصار والضغط السياسي والاقتصادي والنفسي، والمحاولات المستميتة في إثارة الشعوب وتأليبها على حكامها، وتشويه الرموز والمكتسبات الوطنية، والتشكيك في كل الإنجازات والتهوين من أمرها، ومحاولة كسر إرادة الشعوب، فضلا عن التشكيك في العلماء والمفكرين والمثقفين الوطنيين، ودعم مناوئيهم، وتوجيه رسائل التهديد المبطنة تارة والصريحة تارة أخرى للمتمسكين بمبادئهم المخلصين لأوطانهم.

وشدد على أنه من الخطر أن نكتفي بمشاهدة الأحداث، قائل: "يجب أن نكون في سباق مع الزمن لمحاصرة هذه الكتائب الإلكترونية والعناصر الإرهابية على كل المستويات الدينية، والثقافية والإعلامية بكشف زيفها وخيانتها وعمالتها، وخطرها على المجتمع بأسره".