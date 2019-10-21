استطلاع رأي: معارضو «بريكست» داخل البرلمان البريطاني سينجحون في منع خطة جونسون

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة التوقعات بنجاح داعمي بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي في جهودهم لمنع تنفيذ خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإتمام عملية الخروج من الاتحاد (بريكست) في 31 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن 7 من بين 10 قراء للصحيفة يعتقدون ذلك، في حين حذر الناخبون الداعمون للمغادرة من توقع ما وصفوه بالانتقام خلال الانتخابات العامة المقبلة.

وردا على سؤال للصحيفة عما إذا كان القراء يعتقدون أن نواب البرلمان البريطاني سيسمحون لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، أجاب 72% أي ما يعادل 11 ألفا و549 ب(لا) ، فيما قال ربع الناخبين (أي 4030 ناخبا) أنهم يعتقدون أن المشرعين لن ينجحوا في منع رئيس الوزراء من إتمام عملية الخروج وفقا لنتائج الاستفتاء الخاص بالخروج من التكتل الأوروبي بنهابة أكتوبر.

وأضافت (ديلي إكسبريس) أن 3% أي 611 شخصا فقط لا يمكنهم توقع ما سيحدث حيث قال أحد الناخبين "إننا سنغادر في 31 أكتوبر دون اتفاق وإما فلن يسامح الشعب البريطاني البرلمان".

وأقر مجلس العموم البريطاني أمس الأول السبت، تعديلا يلزم جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه وذلك بأغلبية 322 صوتا مقابل موافقة 306 نواب على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحدوث بريكست "من دون اتفاق" في 31 أكتوبر الجاري.

وكان القادة الأوروبيون للدول ال27 قد وافقوا على الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول "بريكست" وسط إشادة به لكونه يجنبهم الفوضى حيث تعهد جونسون بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر 31 أكتوبر الجاري.