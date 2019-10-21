مدرب المصري غاضب من أداء لاعبيه رغم الفوز على نادي مصر

أبدي حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نادي مصر بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الاسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين :"الفوز في مباراة اليوم كان مهما للغاية بعد الخسارة في اخر مباراتين امام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة".

وأضاف أن هذا الفوز سيعطي دفعة قوية للاعبين قبل مباراة بطل سيشل في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وأوضح "إيهاب جلال المدير الفني غاضب من المستوى الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الماضية، لأننا لم نلعب الكرة التي نقدمها".

وتابع "إيهاب جلال ضغط على اللاعبين قبل المباراة وأكد لهم أنه لن يتنازل عن اللعب بالطريقة المعروفة عنا وتحقيق الفوز".

وتابع :"لسنا راضيين عن الأداء في مباراة اليوم، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز".