وزير التعليم يوافق على إنشاء مدرسة جديدة بالإسماعيلية

وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على بناء مدرسة القصاصين الرسمية للغات بمحافظة الاسماعيلية استجابة لرغبات المواطنين ومجالس الأمناء.

وقال أحمد المصرى رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية - في بيان صحفي - إن وزير التعليم وافق على المذكرة المقدمة له من يسرى عبدالله رئيس هيئة الابنية التعليمية بالإقليم والتي تتضمن سرعة البدء في بناء مدرسة القصاصين الرسمية للغات بعد تحويلها الي المشروع القومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص فى ضوء الطلبات الملحة السابق تقديمها من محافظ الإسماعيلية ومجلس أمناء إدارة القصاصين التعليمية.

وأكد أن رئيس هيئة الأبنية التعليمية وعد بسرعة إنهاء إجراءات الطرح لبناء المدرسة خلال الأسابيع القادمة على أن تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ مع بداية العام الدراسي القادم بتكلفة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه خدمة لأهالي وأبناء مركز القصاصين الجديدة.

وذكر أن المدرسة تعمل حاليا مع إحدى مدارس المرحلة الابتدائية في إدارة القصاصين التعليمية ما يشكل عبئا كبيرا على مبنى المدرسة الذي لم يعد قادرا على استيعاب نمو مدرسة اللغات؛ ما تسبب في زيادة كثافة الفصول وإلغاء جميع الأنشطة والمجالات المختلفة وتكدس للتلاميذ من المدرستين.