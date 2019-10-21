الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعتمد عدد منتخبات «خليجي 24»

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عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة الدكتور حميد الشيباني رئيس اللجنة، لإعلان بعض الترتيبات المتعلقة ببطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين (خليجي 24) التي ستقام في قطر.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة أحمد الحرمي (قطر) وحميد بن سليمان الجابري (سلطنة عمان) وشهاب احمد جبارة (العراق) وعلي حسين المطيري (الكويت)، وجرى خلاله التأكيد على التواصل مع اللجنة المحلية المنظمة لخليجي 24 بالاتحاد القطري لكرة القدم، والتي يرأسها سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري.

وأكد الاجتماع إقامة البطولة بمشاركة خمسة منتخبات، واعتماد آلية عمل اللجنة خلال مشوار البطولة واعتماد استاد خليفة الدولي لإقامة مباريات البطولة وملاعب الجامعة لتدريب المنتخبات مع اختيار ملعب احتياطي بجانب استاد خليفة الدولي يحدد لاحقا.

كذلك جرى خلال الاجتماع عرض آلية قرعة البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد.