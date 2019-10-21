محافظ سوهاج يتابع مع رئيس مجلس أمناء «صناع الحياة» تنفيذ «حياة كريمة»

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، المهندس عمرو حسيب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة أنشطة المؤسسة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني للعمل معا، من أجل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحسين أوضاع المجتمع لدفع عجلة التنمية الشاملة بكافة القطاعات، لتحقيق رؤية القيادة السياسية مصر 2030، مؤكدا على دعمه لجميع المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحقيق مستوى أفضل من الخدمات للمجتمع السوهاجي .

وتقوم المؤسسة بالعمل في 6 قرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهى "الكوامل بحري والهجارسة بمركز سوهاج، والقاوية وكوم غريب بطما، ونزلة عمارة وحاجر مشطا بطهطا"، وتشمل الأنشطة توصيل مياه الشرب، والصرف الصحي، وتنظيم قوافل طبية، ورفع كفاءة المنازل.

ووجه محافظ سوهاج بتكثيف مجهودات المؤسسة خاصةً بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة .

من جانبه، كشف المهندس عمرو حسيب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة عن برنامج المؤسسة لتطوير قرية روافع العيساوية بمركز المنشاة بتكلفة 6 ملايين جنيه، لافتا إلى أن التطوير يشمل الوحدة الصحية، وتجهيز معمل تحاليل، وتنظيم 4 قوافل طبية، و5 قوافل رمد، وتمويل 114 مشروع صغير، ومحو أمية 500 مواطن، بالإضافة إلى تدريبات على الحرف اليدوية، وتوزيع شنط ومفروشات، وتطوير معامل الكمبيوتر والمكتبات بعدد من مدراس القرية، ورفع كفاءة منازل الأسر الأكثر احتياجا.