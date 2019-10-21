محافظ الوادي الجديد يتابع الاستعدادات لمهرجان التمور الدولي الخامس

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بالمعرض الدائم بحي الأمل بمدينة الخارجة قبل 1 نوفمبر القادم، وذلك استعدادا لاستقبال المهرجان الدولي الخامس للتمور، والذي سوف تستضيفه المحافظة يوم 8 نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال تفقده لموقع المعرض، الذي يجري إنشاءه على مساحة 3300 م2 بتكلفة مليون جنيه، أنه سيتم إقامة معرض دائم مجهز بالخدمات وسور بطول 230م، وذلك في إطار الاستعدادات لإقامة المهرجان الخامس للتمور المصرية.

ووجه بضرورة توفير كافة الخدمات لرواد المعرض، وذلك بإقامة دورات مياه وأكشاك خدمات، ومكان انتظار للسيارات بالإضافة إلى نظافة المكان المحيط بأرض المعرض وتشجيرها وتجميلها والإنتهاء من إقامة السور المحيط.

جدير بالذكر أن المحافظة تستضيف المهرجان الدولي الخامس للتمور، في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل بمشاركة وفود محلية وعالمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).