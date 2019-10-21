ميدو: تجربتي بأياكس الأفضل في مسيرتي

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنه قرر اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي تمامًا خلال الفترة الأخيرة للحفاظ على تركيزه.

وقال "ميدو" في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "اكتشف في مؤخرًا أنه كي أصبح مديرًا فنيًا محترفًا علي أن أعتزل "السوشيال ميديا" تمامًا لعدم الالتفات إلى ما يُقال".

وأضاف "ميدو": "أريد أن أحافظ على تركيزي مع فريقه الحالي مصر للمقاصة، ولدي رغبة في عدم أن أشغل تفكيري بأشياء جانبية".

وتطرق نجم الزمالك السابق، للحديث عن فترته الاحترافية، قائلًا إن فترة تواجده مع أياكس أمستردام الهولندي كانت الأفضل في مسيرته الاحترافية.

وتابع حديثه: "أفضل فترة احترافية ليا كانت في أياكس لأني كونت فيها علاقات وصداقات قوية، وفزت ببطولة الدوري معاهم".

وعن الفارق بين تجربتي احترافه مع أياكس أمستردام وتوتنهام الإنجليزي أوضح: "الدوري الهولندي اضعف لكنه جالي في وقت مناسب، روحت توتنهام بعدها وأنا أنضج وأفضل".

وأردف: "كانت مخاطرة كبيرة أوي إني أسافر في السن دة، وماكنتش مسافر ألعب على طول كنت رايح اختبارات".