بوتين يبحث مع نتنياهو الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأوضاع في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الخدمة الصحفية للكرملين أن الجانبين بحثا الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية بين الجنابين، كما هنأ بوتين نتنياهو بعيد ميلاده السبعين.

وأضاف الكرملين أن بوتين بعث أيضا برقية تهنئة لنتنياهو.

تجدر الإشارة إلى نتنياهو من مواليد الحادي والعشرين من أكتوبر من عام 1949. وسبق أن ترأس الحكومة في الفترة 1996-1999، قبل أن يعود لرئاستها مجددا منذ 2009 وحتى الآن.