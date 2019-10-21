الدفاع الروسية تنفي إعلان «حالة الطوارئ» خلال مناورات «الرعد ـ 2019» الاستراتيجية

نفت وزارة الدفاع الروسية ما يتردد من أنباء عن أعلان "حالة الطوارئ" خلال مناورات "الرعد ـ 2019" الاستراتيجية، التي جرت تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن المعلومات التي نشرتها صحيفة روسية بشأن حالة الطوارئ المزعومة خلال مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "الرعد ـ 2019" غير صحيحة بتاتا.
وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أشارت، نقلاً عن مصادر عسكرية، إلى أن "حالة طوارئ" أُعلنت خلال مناورة القيادة والأركان الروسية الاستراتيجية" الرعد 2019".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - في وقت سابق - عن إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة في إطار تدريبات "الرعد-2019" بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن حالة الطوارئ تُعلن عادة في حال وقوع بعض المشاكل أو لتوفير درجة قصوى من الأمن لمثل تلك المناورات.