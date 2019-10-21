 زلزال بقوة 5.6 يضرب جنوب إيران - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.6 يضرب جنوب إيران

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 2:35 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 2:35 م

ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختير، اليوم الاثنين، جنوب إيران، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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