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ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختير، اليوم الاثنين، جنوب إيران، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.