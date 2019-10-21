

قال محمد الأمين عيتاني، نائب برلمان لبنان سابقًا، إن الوضع في الشارع اللبناني بعد اجتماع الحكومة اللبنانية واعتماد 17 مقترحاً للإصلاح، ينذر بالقلق من وجود شارع مقابل شارع، الأول من الحركة الجماهيرية المطالبة بتحسين الأوضاع، والثاني من السياسيين في الحكم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية« TEN»، مساء الاثنين، أن خطاب الحريري وما طلب من الجيش من فتح الطرقات بداية من غدًا يوحي ببداية الانفصال، مشيرًا إلى أن اللبنانيين علي وعي بخطورة الحرب الأهلية، ولن يخوضوا تجربة حرب أهلية مرة أخرى.

وأوضح أن المتظاهرين في الشارع جمعتهم مطالب اجتماعية، لا يقودها شخص ولا طائفة، منوهًا بأن «الجوع يوحد الشعوب، يفرض على الكل توحيد المطالب».

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، فإن البنود التي تم الاتفاق عليها تقدر بـ 17 مقترحاً ، أبرزها تخفيض رواتب المسئولين ، وإلغاء سرية الحسابات المصرفية، فيما لا تزال مقترحات آخرى قيد التشاور.



