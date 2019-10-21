100 فنان من 26 جنسية يشاركون في إطلاق دبي العد التنازلي لـ«إكسبو 2020»

قال المدير التنفيذي لمكتب "إكسبو 2020 دبي"، نجيب محمد العلي، إن الاحتفالات التي شهدتها كل إمارات الدولة مساء أمس الأحد، بالتزامن مع إطلاق دبي العد التنازلي لـ"إكسبو 2020"، جاءت تعبيرا واضحا عن شعار الحملة "كن معنا"، والتي تم إطلاقها الأسبوع الماضي.

وتابع العلي: " في هذه الليلة، قدمنا لدولة الإمارات وللعالم بأسره لمحة عما سيقدمه (إكسبو 2020 دبي) بعد 12 شهرا من الآن، وتجلى عمليا ما سيُشكل للجميع حافزا كي يكونوا معنا في محطة بالغة الأهمية من تاريخنا".

وقال إن مشاركة نجمة بوليوود، الممثلة والمغنية شرادا كابور، أضاف المزيد من التألق للحفل الذي أُقيم في حديقة البرج. وقدّم 5 موسيقيين يمثلون أساليب وأنماطا فنية متنوعة، يقيمون في الإمارات، أغنية ألفوها خصيصا للاحتفال بمناسبة "سنة لننطلق".

وشهدت الإمارات السبع استعراضات فنية شارك فيها 100 فنان من 26 جنسية مختلفة. وسلطت الاحتفالات الضوء على المواهب الكثيرة التي تزخر بها الإمارات، وما تتميز به من حداثة وتنوع ثقافي ثري.

ووسط حضور جماهيري من مختلف الجنسيات، احتضن متحف اللوفر أبو ظبي احتفالية "سنة لننطلق" إلى "إكسبو 2020"، التي أقيمت في الحديقة الخارجية للمتحف. وتوافد الجمهور منذ الساعة 4:30 تقريباً، في حين بدأ برنامج الفقرات الفنية من 5 إلى 8 مساء، قبل أن يتم توحيد البثّ الحي في مواقع الاحتفال بالإمارات من دبي مباشرة.

تضمن الحفل في متحف اللوفر فقرات لفنانين من مختلف الجنسيات والمدارس الفنية، من بينها فقرة موسيقية للثلاثي الإماراتي الذي قدم معزوفات موسيقية مختلفة، وتبعتها فقرة للفنانة ساندرا ساهي، التي حصدت أغنياتها مثل "جوزة الهند" و"هلا بريحة هلي" أكثر من 6 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، كما شهدت فقرة الفنان ستيفون لامار تجاوبا كبيرا من الحضور من الشباب.

واستطاع الفنان التشكيلي فيكتور سيتالي، أن يستحوذ على انتباه الجمهور لمتابعته وهو يرسم لوحة على المسرح عبر فيها عن روح "إكسبو 2020"، إذ جسد فيها صور شاب وفتاة إماراتيين ومعهما شعار "إكسبو دبي" في إشارة إلى أن تكاتف الجميع من أجل إنجاح هذا الحدث التاريخي، والدور المهم الذي يلعبه أبناء الإمارات في تحقيق ذلك. أما ختام الفقرات الفنية فكان مع الفنانة ليلى كردان.

ولم يقتصر الحفل على الفقرات الفنية، إذ تضمن العديد من الأنشطة التي تناسب مختلف أفراد العائلة، مع التركيز على الأنشطة المناسبة للأطفال، مثل: الرسم على الوجوه، والألعاب المختلفة، كما توزّع في أنحاء الموقع راقصون بملابس مبهرة يؤدون حركات بهلوانية وأكروباتية.