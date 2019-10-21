«فيفا» يحتفل بالرقم القياسي للأسطورة «مارادونا» عام 1976

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأحد بالمشاركة الأولى للأرجنتيني دييجو مارادونا عام 1976 في الدوري الأرجنتيني، كأصغر لاعب في مبارياته الأولى مع أرجنتينوس قبل أن يبلغ عامه السادس عشر بعشرة أيام.

ونشر "فيفا" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذا اليوم من عام 1976، أصبح دييجو مارادونا أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في الدوري الأرجنتيني عندما لعب مباراته الأولى مع أرجنتينوس قبل أن يتم 16 سنة بعشرة أيام".

وأضاف: "استمر رقم مارادونا حتى 7 يوليو 2003، عندما ظهر سيرخيو أجويرو لأول مرة مع إنديبندينتي وعمره 15 سنة + 35 يوما".