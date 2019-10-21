قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني، رفيق شالالا، إن الدعوة لإعلان العصيان المدني بلبنان، كلام غير مسؤول صدر عن بعض المتجمعين وليس عن الجهات التي تتولى رعاية ومتابعة هذا الموضوع، مؤكدًا: «لا توجد دعوات جدية للعصيان المدني لأن الأمر ليس كذلك»، على حد ذكره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أنه «ليس هناك أي نية لتدخل الجيش وأن الجيش يؤمن مع القوى الأمنية الأخرى، حماية المعتصمين والمتظاهرين في أماكن وجودهم»، مشيرًا إلى أن الكلام حول التدخل العسكري لفض الاجتماعات «غير صحيح ولا أساس له من الصحة»، بحسب ما ذكر.

وأشار إلى بحث الحكومة فتح الطرق الرئيسية بلبنان، بالتفاهم والتشاور مع القائمين على الوضع الأمني، بدون التعرض للمعتصمين والمتظاهرين، نظرًا لما يتسبب به غلق الطرق من مضاعفات أمنية على الصعيد الوطني.

ويشهد لبنان، منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.