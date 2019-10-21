 الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى له أمام نظيره الأمريكي مع انطلاق الانتخابات العامة - بوابة الشروق
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الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى له أمام نظيره الأمريكي مع انطلاق الانتخابات العامة

الدولار الكندي
الدولار الكندي
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 6:36 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 6:36 م

ارتفع سعر صرف الدولارالكندي أمام نظيره الأمريكي خلال التعاملات التي جرت اليوم الاثنين مسجلا أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر ؛ تزامنا مع توجه ملايين الكنديين إلى مراكز الاقتراع في شتى أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الـ 43.
وارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.1 % أي ما يعادل 76.26 سنت أمريكي ليصل إلى 1.3114 مقابل الدولار الأمريكي.

وسوف يحدد الكنديون عبر صناديق الاقتراع ما إذا كان رئيس الوزراء جستن ترودو - الذي تولى منصبه قبل أربعة أعوام - سيبقى في السلطة أو يحل زعيم المحافظين اليميني أندرو شير بدلا منه.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الليبراليين والمحافظين في سباق متقارب جدا حيث يتوقع الجميع وجود حكومة أقلية، إلا أن المفاجآت واردة عطفا على وجود أكثر من 10% من الناخبين لايزالون مترددين بشأن الحزب الذي سيصوتون له.


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