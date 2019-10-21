فوز 15 طالبا بمدارس المنيا في المسابقة الفنية السنوية «لمحات من الهند»

نظمتها التربية والتعليم ومركز مولانا أزاد الثقافي الهندي



شهد محمد عبدالفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا، نائبا عن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، حفل توزيع جوائز المسابقة الفنية السنوية " لمحات من الهند" للطلاب من أبناء المحافظة من الفئات العمرية 6 – 12 سنة (المرحلة الابتدائية) ومن 13-15 سنة (المرحلة الإعدادية) ومن 16-18 سنة (المرحلة الثانوية)، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز "مولانا آزاد" الثقافي الهندي التابع للسفارة الهندية بالقاهرة.



وأقيمت الاحتفالية بالمسرح المكشوف بمدينة المنيا، بحضور الدكتور لياقت علي، مدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، ومحمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومحمد سيد، رئيس مركز المنيا، والعديد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.



وأعرب السكرتير العام عن سعادته بالتبادل الثقافي بين مصر والهند، ومشاركة أبنائنا الطلاب للمحافظة في مثل هذه المسابقات التي تظهر تلاقي الثقافتين المصرية والهندية، مشيرا إلى أن إقامة هذه المسابقات ما هى إلا رسالة قوية للجميع بأن الدولة المصرية هى بلد الأمن والأمان.



وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات والفعاليات، في إطار دعم المواهب الفنية لدى طلاب المدارس، حيث يعتبر الفن من أهم مصادر تسجيل تاريخ الشعوب ونقل الخبرات والأفكار وخلق تصور أفضل للمستقبل.



من جانبه، أعرب مدير مركز مولانا آزاد الثقافي، في كلمته عن شكره لمحافظة المنيا وقياداتها والتعاون المثمر والبناء، لاستضافة المسابقة في المحافظة.



وأشاد بعمق العلاقات المشتركة بين الدولتين وأواصر المحبة والتعاون، مؤكدًا سعى الحكومة الهندية لتعزيز العلاقات بين الجانبين، لافتا أن العلاقات الثقافية المصرية الهندية لا تقل أهمية عن مثيلتها السياسية بين البلدين، خاصة في ضوء اهتمام الدولتين بتعزيزها.



من جانبه، أوضح الدكتور رضا فاروق، منسق الاحتفالية أن المسابقة شارك بها 291 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي - إعدادي- ثانوي)، وجرى عمل التصفيات بمدرسة الشهيد وحيد حبشي الثانوية بنات، حيث وضعت معايير لتقييم الاعمال الفنية المقدمة كان من أهمها ترابط العناصر، ومراعاة النسب، وكانت لجنة التقييم شكلت من عضو من السفارة الهندية، وموجه عام التربية الفنية بالمنيا، وعدد من الموجهين من الإدارات التعليمية.



وفي ختام الاحتفالية، سلم السكرتير العام للمحافظة، ومدير مركز "مولانا آزاد" الثقافي الهندي، جوائز المسابقة لعدد 15 فائزا بواقع 5 طلاب من كل مرحلة تعليمية.