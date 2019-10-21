الصين تؤكد: لا توجد قوة يمكنها منع إعادة الوحدة مع تايوان

أكد وزير الدفاع الصيني "وي فنج خه" اليوم الاثنين أنه لا توجد قوة يمكنها أن تمنع "إعادة الوحدة" بين بكين وتايوان.

ونقلت صحيفة "الشعب" اليومية الحكومية عنه القول، خلال افتتاح منتدى دفاعي في بكين، إن "حل قضية تايوان وتحقيق إعادة الوحدة الكاملة للوطن هو توجه هذه المرحلة ... وإرادة الشعب".

ولفت إلى أن بكين ملتزمة "بإعادة وحدة بطريقة سلمية" مع تايوان، إلا أنها لن تتساهل مع مخاطر وجود "عناصر متمسكة باستقلال تايوان" أو تدخل قوات أجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن حدة التوترات بين بكين وتايبيه قد تزايدت بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تايوان في يناير الماضي.

وتعتبر الحكومة الصينية تايوان إقليما منشقا عنها وتهدد بصورة مستمرة باستعادة السيطرة عليه، رغم أن قليلين في تايوان هم من يدعمون فكرة أن تحكمهم بكين.

ويؤكد المدافعون عن استقلال تايوان أن الحزب الشيوعي الصيني لم يحكم تايوان أبدا، وبالتالي لا يحق له تكرار الزعم المتعلق بـ"إعادة الوحدة" بين الجزيرة والبر الرئيسي، الصين.

وتواصل بكين حملة لاجتذاب آخر من تبقى من الشركاء الدبلوماسيين لتايوان، حيث تطلب الحكومة الصينية من أي دولة تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين أن تقطع أولا علاقاتها الرسمية مع تايوان.

كما تنتقد بكين مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وتهدد بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية الأطراف في الصفقات.