الأمير هاري: أحاول حماية عائلتي لأنني لا أرغب في تكرار الماضي

تحدث الأمير هاري، الذي يشغل الترتيب السادس في تولى العرش البريطاني، عن الضغوطات التي يواجهها في ظل التركيز الإعلامي على حياته، وحول كيفية محاولته لحماية عائلته لأنه لا يريد" تكرار الماضي".

وقال هاري / 35 عاما/ في فيلم وثائقي لشبكة " أي تي في" البريطانية "سوف أحمي عائلتي دائما، والآن لدي عائلة لأحميها".

وأضاف: "لذلك فكل ما تتعرض له زوجتي ميجان وما يحدث لها مهم للغاية بالنسبة لي، ليس لكوني شخصا مريضا بالشك، ولكني لا أريد تكرار الماضي".

وأوضح: "لو عرف أي شخص ما أعرفه، سواء كان زوجا أو أبا أو أي شخص، ربما سوف يفعل ما أفعله أيضا".

وكانت ميجان والأمير هاري قد تزوجا في مايو 2018. وقد أنجبا طفلهما الأول آرتشي في مايو 2019.

وكانت الأمير ديانا، والدة هاري، قد توفيت في حادث سير في باريس أثناء مطاردة الباباراتزي لها عام 1997.

وقال هاري: "جزء من عملي ومن أي عمل مثل الجميع هو التحلي بالشجاعة وتجاهل العديد من الأمور، ولكن مجددا، بالنسبة لي ولزوجتي، بالطبع الكثير من الأمور تزعجنا، خاصة عندما تكون أغلبيتها غير صحيحة".

وأضاف أنه لن ينجرف في اللعبة التي قتلت والدته.

وأوضح هاري أنه وشقيقه الأمير ويليام يسيران في " مسارات مختلفة، وذلك في أول اعتراف بوجود خلاف بين الشقيقين.

وأضاف: "نحن شقيقان، وسوف نظل شقيقين، لكننا بالطبع نتخذ مسارات مختلفة في الوقت الحالي، ولكني سوف أكون دائما بجانبه، وأعلم أنه سوف يكون دائما بجانبي".

وأوضح: "نحن لا نرى بعضنا البعض كثيرا مثل السابق بسبب انشغالنا، ولكني أحبه جدا ومعظم ما يتم ترديده بشأننا لا أساس له".

وأكمل: "كوننا أشقاء يعني أننا نمر بأيام جيدة وأيام سيئة".

من ناحية أخرى، أعرب هاري عن رغبته في مغادرة بريطانيا، وكشف أنه يفكر في العيش في أفريقيا يوما ما.