الجيش الوطني الليبي يسيطر على مواقع وتمركزات جديدة في محاور طرابلس

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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الأحد، سيطرة قواته على مواقع وتمركزات جديدة في محاور العاصمة طرابلس.

ذكرت ذلك شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش، في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية".

وقالت الشعبة إن العمليات العسكرية مُستمرّة في كافة محاور العاصمة، وأن مقاتلات السلاح الجوي تستهدف عدداً من المواقع بضربات جويةٍ دقيقة كانت وراء تسهيل عمليات الاقتحام لقوات المُشاة.

وقال مصدران عسكريان تابعان للجيش في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن الجيش تمكن من فرض سيطرته على محوري الخلاطات وخلة الفرجان جنوب وجنوب شرقى العاصمة طرابلس على التوالي.

ويدور قتال بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا ومقرها طرابلس، وقوات مايسمي بالجيش الوطني الذي يسعى لدخول المدينة لتطهيرها مما يصفهم بـ"الارهابيين"