 قضاة التحقيق في هجمات نوفمبر 2015 بباريس وسانت دينيس ينهون تحقيقاتهم - بوابة الشروق
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قضاة التحقيق في هجمات نوفمبر 2015 بباريس وسانت دينيس ينهون تحقيقاتهم

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 3:39 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 3:39 م

أتم القضاة المكلفون بالتحقيق في هجمات 13 نوفمبر عام 2015 والتي خلفت 130 قتيلا في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة (سانت دينيس) الضاحية الشمالية للعاصمة تحقيقاتهم.

وأعلنت مصادر قضائية فرنسية - لم تكشف عن هويتها حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين- أنه بعد أربع سنوات من هذه الهجمات التي كانت الأكثر دموية من موجة الهجمات الإرهابية في فرنسا، أعلن القضاة عزمهم إغلاق المعلومات القضائية مما فتح مهلة شهر لملاحظات الأطراف ولطلبات مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، وذلك قبل صدور قرار نهائي من القضاة بشأن إجراءات المحاكمة.

وكان تنظيم (داعش) قد أعلن عن عدة هجمات على الأراضي الفرنسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك هجمات 13 نوفمبر 2015، والتي خلفت 130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحًا في باريس و(سانت دينيس).


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