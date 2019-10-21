سيكسرز يتطلع للموسم الجديد بطموحات كبيرة وفريق زاخر بالنجوم

بعد هزيمته أمام تورنتو رابتورز 3 - 4 في الدور قبل النهائي لمجموعة الشرق في الدور الفاصل بالموسم الماضي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يخوض فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فعاليات الموسم الجديد بقائمة زاخرة بالنجوم وطموحات كبيرة.

ويتطلع سيكسرز إلى استغلال قائمته الحافلة باللاعبين المتميزين للتفوق على باقي منافسيه في الموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء حيث يخوض الفريق هذا الموسم بهدف المنافسة بقوة على اللقب.

وقال الكاميروني جويل إمبيد نجم وسط الفريق : "لدينا فريق على مستوى البطولة... أمامنا فرصة للفوز باللقب".

وأوضح زميله الأسترالي بن سيمونز : "أشعر بأن الجميع أصبح لديهم الحافز... أشعر بأن اللاعبين أصبحوا أفضل ولديهم رغبة في الفوز باللقب".

وفي الموسم الماضي ، بلغ سيكسرز الدور قبل النهائي للدور الفاصل بمجموعة الشرق للموسم الثاني على التوالي ولكنه خسر أمام رابتورز بعد سوء الحظ الذي عاند الفريق في المباراة السابعة الفاصلة في هذه المواجهة بين الفريقين.

وخلال الفترة التي أعقبت نهاية الموسم الماضي ، شهدت صفوف الفريق تغييرا ملحوظا حيث رحل عن صفوف الفريق جيمي باتلر وجي.جي.ريديك وحل مكانهما الدومينيكاني آل هورفورد وجوش ريتشاردسون.

ومع وجود إمبيد وسيمونز وتوبياس هاريس، ارتفع متوسط طول القامة بفريق سيكسرز.

كما أصبح الفريق أفضل في الناحية الدفاعية عما كان عليه في الموسم الماضي وهو ما ينتظر أن يترك أثرا في أداء الفريق ونتائجه بالموسم الجديد.

وقال بريت براون مدرب الفريق : "يطمحون إلى أن يكونوا دفاعا ملكيا في دوري السلة الأمريكي".

وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد، عمد إمبيد إلى إنقاص وزنه بشكل كبير. وقال اللاعب الكاميروني : "لم يكن يبدو أنني ممتلئ... هذا الصيف كان رائعا بالنسبة لي حيث جعلت نفسي بحال أفضل".

وبدا أن رحيل باتلر وريديك سيؤثر سلبيا على قدرات سيكسرز في التسجيل ويسمح للمنافسين بإغلاق دفاعهم جيدا في وجه محاولات سيكسرز.

ورغم هذا ، كان انضمام هورفورد الذي تألق هجوميا مع بوسطن في المواسم الثلاثة الماضية وريتشاردسون الذي تألق مع ميامي في الموسمين الماضيين بمثابة دعم كبير لقدرات الفريق في التسجيل إضافة لوجود هاريس.

وتبدو الثقة واضحة على سيكسرز حاليا حيث يسعى لاستغلال هذا الفريق الجيد للفوز باللقب الذي لم يعرف طريقه إلى الفريق منذ 1983 .