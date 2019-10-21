لافروف: نرفض وجود أي تشكيل عسكري غير شرعي على الأراضي السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، أن بلاده ترفض وجود أي تشكيل عسكري مسلح غير شرعي على الأراضي السورية.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية إيكترينا زاهاريفا اليوم - "إن روسيا مستعدة لتشجيع التواصل المباشر بين الأطراف المعنية في سوريا وفق (اتفاق أضنة)، وكذلك مساعدة الأكراد والحكومة السورية على الحوار المباشر".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن هناك ضرورة للحوار بين سوريا وتركيا .. قائلا: "إن موسكو مستعدة للعب دور في عقد ذلك الحوار".

يُذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده تعتزم الإبقاء على عدد من جنودها قرب آبار النفط بشمال شرق سوريا.