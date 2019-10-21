اتهامات لقائد الشرطة الفلبينية السابق بانتهاك قوانين مكافحة المخدرات وتقاضي رشوة

أوردت الشرطة الفلبينية اسم قائدها السابق في شكوى جنائية على صلة بعملية دهم لوكر مخدرات كان أشرف عليها قبل ست سنوات.

ويواجه الجنرال أوسكار ألبايالدي، المسؤول الأبرز عن تنفيذ حملة الرئيس رودريجو دوترتي الدموية ضد تجارة المخدرات، اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة المخدرات، وتقاضي رشى، وتزوير وثائق، والحنث باليمن، والتقصير في أداء الواجب، وذلك في شكوى أعدها محققون في الشرطة الوطنية الفلبينية.

وتتعلق الشكوى بمداهمة وقعت عام 2013 في بامبانجا، عندما صادر 13 ضابطا بقيادة ألبايالدي، الذي كان حينها قائدا للشرطة المحلية، 200 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين، إلا أنه تم تسجيل ضبط 38 كيلوجراما فقط.

وذكرت تقارير أنهم حصلوا على رشوة من شخص يشتبه في أنه تاجر مخدرات لكي يتركوه يهرب، مع إلقاء القبض على شخص آخر ليواجه الاتهامات بدلا منه.

ورحب ألبايالدي، الذي ينفي الاتهامات الموجهة له، بإدراج اسمه في الشكوى الجنائية، وقال في رسالة للصحفيين إن هذا يتيح له التدابير الملائمة وفقا للقانون.

وأشار إلى أنه سبق أن تم رفض دعاوى جنائية مماثلة في 2017 "لعدم كفاية الأدلة" و"عدم وجود أسباب كافية" لتحريك الدعاوى.