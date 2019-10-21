رئيس سموحة: لن نفرط في «التوأم» لو هبطنا للدرجة الرابعة

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مجلس إدارة ناديه وضع ثقته الكاملة فى حسام وإبراهيم حسن، من أجل قيادة فريق سموحة، لتحقيق نتائج طيبة في الدوري هذا الموسم، مشيرة إلى أن فكر ة رحيل التوأم عن النادي السكندري مستبعدة.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "حسام حسن وإبراهيم يعجبني فيهما أنهما لديهما طباع تشبهني كثيرًا، وعندما توليا المسؤولية الموسم الماضي وخسرنا 3 مباريات جاء لي حسام وتحدث معي".

واستكمل: "أكد لي أنه حزين لأن هذا لم يحدث معه من قبل، وخطير على سمعته واعتذر عن المسؤولية، وأبلغته أنه لو هبط للدرجة العاشرة فإنه سيستمر مع الفريق، ورد أن هناك لاعبين غير جيدين وأكدت له أن يقصي من يريد".

وشدد عامر: "لن نفرط في التوأم حتى لو هبطنا للدرجة الرابعة، هذا الملف مغلق بشكل نهائي".