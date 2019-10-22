بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا الملفين السوري والأوكراني

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بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين الملفين السوري والأوكراني.

وبحسب بيان للكرملين صدر عقب الاتصال الهاتفي، أكد الرئيسان على أهمية إطلاق حوار سوري سوري في إطار اللجنة الدستورية التي من المقرر أن تبدأ بالعمل هذا الشهر.

وجاء في البيان أنهما "ناقشا بالتفصيل الأوضاع بشمال شرقي سورية. وجرى التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي هذه الدولة"، بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأطلع الرئيس بوتين نظيره على الهجود التي تبذلها روسيا لإرساء الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك المساهمة في إقامة اتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الطوائف والمجموعات الإثنية.

وتبادل الرئيسان أيضا الآراء حول الوضع في أوكرانيا، حيث تم التأكيد على عدم وجود بديل لاتفاقيات مينسك كأساس لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وخلال مناقشة إمكانية عقد قمة جديدة في إطار "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)، أكد الرئيس الروسي على ضرورة التحضير لها بشكل دقيق، ما سيسمح بصياغة خطوات جديدة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل.

واتفق الرئيسان على أن مساعديهم سيواصلون العمل على الاتجاه، وكذلك على مواصلة الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات.

وأشار الكرملين إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي.

يشار إلى أن منطقة شرقي أوكرانيا تشهد نزاعا بين الانفصاليين الموالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية منذ عام 2014.

وتحاول ألمانيا وفرنسا منذ خمسة أعوام القيام بدور الوساطة بين أوكرانيا وروسيا في إطار "صيغة نورماندي" التي تضم الدول الأربع.

وعقد الاجتماع الأخير لهذه الصيغة في العاصمة الألمانية برلين في عام 2016.