الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين، عن كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية "سكيكدة" شمال شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة (تايوسام) بولاية (سكيكدة) كشفت ودمرت قوات الجيش أمس مخبأ للإرهابيين يحتوي على ملابس وأغراض مختلفة".

وأضافت - في بيانها - أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لسبعة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بولاية القالة (شمال شرق)، بالإضافة إلى توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من ولايتي تيارت وغليزان (شمال غرب).