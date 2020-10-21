جامعة طنطا تحصد المركز 1022 عالميا وتتقدم 28 مركزا في تصنيف «US News» الأمريكي

أعلن الدكتور عماد عتمان القائم باعمال رئيس جامعة طنطا عن تقدم جامعة طنطا في التصنيف الأمريكي الدولي للجامعات US News، موضحًا أن الجامعة حققت المركز 1022 متقدمة 28 مركزًا عن العام السابق، حيث كانت في المركز 1050.

كما جاءت ضمن أفضل 34 جامعة إفريقية، وعلى المستوى المحلي حافظت الجامعة على ترتيبها بين الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدمت أيضا في التصنيف ذاته بموضوعي الهندسة والكيمياء، حيث حققت المركز 524 عالميًا في مجال الهندسة متقدمة 101 مركز عن العام السابق، وفي الكيمياء جاءت في المركز 718 عالميًا بعد أن كانت في المركز 734.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أن هذا التقدم لجامعة طنطا في التصنيفات الدولية يأتي في إطار السياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين.

يذكر أن تصنيف "US News"، الأمريكي يعتمد على عدد من المؤشرات منها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالميًا، والكتب المنشورة بدور النشر العالمية والمؤتمرات الدولية، وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي، وغيرها من المؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي.