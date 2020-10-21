تحالف المستقلين: نشارك في انتخابات البرلمان من أجل الفوز

عنانى: سنقدم رؤي ومشاريع قوانين لإصلاح المسار التشريعي

قال الدكتور هشام عناني، رئيس قائمة تحالف المستقلين، التي تخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، إن التحالف استطاع خلال فترة وجيزة أن يصبح رقما حقيقيا في الحياة السياسية المصرية، من خلال قدرته على تقديم قائمة انتخابية قادرة على المنافسة من خلال رموزها وأعضائها، وما لديها من رؤية سياسية شاملة للحياة السياسية المصرية.

وأضاف عناني في بيان له اليوم، أن مشاركة تحالف المستقلين في الانتخابات البرلمانية هي إرادة سياسية وليست قرارا أو أداء دور، مشيرا إلى أنها من أجل المنافسة والقدرة على الفوز من خلال خبرات قيادات التحالف ومؤسسه حزب المستقلين الجدد.

وأوضح أنه لا يمكن تقسيم الحياة الحزبية وتقييم القوى السياسية بناء على مفاهيم مالية وأسس غير واضحة، وإعطاء فرص سياسية غير متكافئة للأحزاب المصرية، لافتا إلى أن هذا الأمر هو ما انتقده في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن التحالف يمتلك مقدرات الفوز حتى وإن لم يكن لديه أموالا كبيرة، معتمدا في ذلك على الوصول للناخب من خلال رؤيه صادقة والطرق على القضايا التي تمس كل فئات المجتمع في كل القرى والنجوع والمدن.

وأكد أن التحالف سيقدم رؤى ومشاريع قوانين لإصلاح المسار التشريعي الذي بعد بمسافات متابينة عن المواطن العادي في القضايا المختلفة، نتاج الأداء الضعيف والباهت للأحزاب السياسية.

ودعا رئيس تحالف قائمة المستقلين جموع الشعب المصري بالمشاركة بقوة في التصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020 واختيار الأصلح.