تنتظر مصر موجة من التقلبات الجوية تشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورعدية على عدد من المحافظات قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق كشمال ووسط سيناء، مع انخفاض في درجات الحرارة تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتبارًا من غد الخميس.

ولهذا حذرت هيئة الأرصاد الجوية الجميع، حيث إن البعض يتعرض لنزلات البرد بسهولة لضعف جهاز المناعة وعدم الاهتمام بتدفئة الجسم، ومع استمرار فيروس كورونا، يجب الاهتمام بالنفس أكثر من أي وقت مضى؛ لعدم التقاط العدوى أو الوقوع فريسة للأوهام بأن يكون البرد العادي هو الفيروس والعكس.

ووفقًا لمدونة علامة "أورورو" الكندية الخاصة بالملابس الشتوية، فإن الجسم يمكن حمايته من نزلات البرد والإنفلونزا خلال انخفاض درجات الحرارة التي تعقب فصل الخريف، وهي:

- شرب السوائل

دخول السوائل بكمية جيدة إلى الجسم من الأشياء التي تحفاظ على الإنسان من البرد، حيث إن السوائل تبقى الجسم رطبًا وبذلك لن يضعف الجهاز المناعي عند مواجهة الطقس البارد، وأفضل ما يمكن الحصول عليه هو الماء والشوربة الساخنة بمختلف أنواعها.

- الحفاظ على الملابس جافة

السير في الأمطار يجعل الملابس مبللة وهذا سيعرض الجسم لنزلات البرد بسهولة؛ لذلك يجب ارتداء ملابس مقاومة للماء خلال الخروج في أيام الأمطار أو أخذ ملابس احتياطية.

- تغطية الأذن

حينما تتعرض بعض أجزاء الجسم للبرودة، فإنه يفقد الحرارة وبذلك يصاب الإنسان بالبرد، ولهذا يجب تغطية الرأس والأذن والفم والقدمين واليدين عن طريق وشاح أو قفازات أو أي قطعة ملابس مناسبة لهم، لحماية البشرة من البرودة.

- التحرك

البقاء ساكنًا خلال الشعور بالبرودة من أكثر الأخطاء التي يرتكبها البعض؛ لأن الجسم بذلك يفقد حرارته وبالتالي يتعرض للإنفلونزا والبرد، ولهذا يجب التحرك فورًا لتسخين الجسم.

- الراحة

إرهاق الجسم، من الأشياء التي تجعله عرضة للأمراض وفي مقدمتها البرد؛ لهذا يجب الحصول على راحة فورية بمجرد الشعور بالتعب أو الدوار حتى يستعيد الجسم قوته قبل بذل مجهود جديد.

- ارتداء ملابس فضفاضة

يعتقد البعض أن ارتداء ملابس ضيقة يساعد في تدفئة الجسم خلال البرودة، ولكن هذا خاطئ لأن الجسم يحتاج إلى ملابس فضفاضة تساعده على التنفس، وبمجرد حدوث ذلك سوف يكون قادرًا على الاتحفاظ بحرارته.

- اختيار أطعمة جيدة

يحتاج الجسم خلال موجة البرد إلى الحصول على أطعمة جيدة ومغذية وأبرزها التي تحتوي على فيتامين، بجانب الفواكه والفلفل والبيض والكركم والزنجبيل والقرفة والسمسم والزعفران.